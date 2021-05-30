"وأخيرًا طيرت".. يسرا اللوزي تمارس مغامرة ركوب الأمواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة يسرا اللوزي، جمهورها ومتابعيها، صورة لها أثناء ممارستها رياضة التزلج الشراعي وركوب الأمواج.

وظهرت "اللوزي" في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال عطلتها في مدينة شرم الشيخ، وعلّقت: "وأخيرًا طيرت".

وكشفت الفنانة يسرا اللوزي بالأمس عن عودتها لممارسة رياضة الغطس مرة أخرى بعد انقطاع دام لـ ٨ سنوات.

ونشرت اللوزي، صورة لها عبر "إنستجرام"، وعلقت: "بعد ٨ سنين وطفلتين، رجعت أغطس تاني، تقريبا تحت المياه ده المكان الوحيد اللي معنديش فيه مسؤوليات، غير طبعا الحفاظ على الشعب المرجانية والحياة البحرية".

وشاركت يسرا اللوزي في دراما رمضان المنقضي ٢٠٢١ بمسلسل "بين السما والأرض".

المسلسل بطولة هاني سلامة، دُرة، يسرا اللوزي، وسوسن بدر، وغيرهم، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل.