شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تشارك فى مسلسل لبنانى رعب.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة دينا الشربينى فى مسلسل لبنانى يحمل عنوان "الزيارة"، حيث بدأت تصوير مشاهدها الأيام الماضية والعمل من بطولة كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي وكوكبة من الممثلين اللبنانيين، وينتمى نوعية العمل 8 حلقات من الرعب والتشويق، ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم وإخراج وإخراج أدولفو مارتينيز.

ترصد الأحداث حكاية إنصاف التي تصل من القاهرة إلى بيروت سنة 1981، في زيارة غير متوقعة لأحد المنازل، والهدف من هذه الزيارة هو إزالة لعنة عائلة حداد والتخلّص من الشر المسيطر عليهم. ومنذ لحظة وصولها تقع أحداث خارقة للطبيعة ومليئة بمفاجآت مرعبة، لتكتشف إنصاف لاحقاً أن اللعنة ذاتها هي التي أفقدتها عائلتها.

يذكر أن دينا الشربينى تشارك فى فيلم سينمائى جديد بعنوان "حامل اللقلب" للمخرج هشام فتحى، الذى بدأ فى تحضيراتهفى الوقت الحالى ويضم الفنانين هشام ماجد ودينا الشربينى ومحمد سلام، ويكتبه إيهاب بليبل، حيث يعقد اجتماعات مع مؤلف العمل للوقوف على التفاصيل النهائية للسيناريو والشخصيات، واختيار باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.