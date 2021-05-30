شكرا لقرائتكم خبر عن هالة فاخر: التوني بيخلق حالة حب في أعماله واكتشفت علي ربيع الإنسان بـ"أحسن أب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هالة فاخر، خلال مداخلة تليفونية لها ببرنامج "واحد من الناس" الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى ويذاع على قناة الحياة، المخرج معتز التونى قادر على عمل حالة حب رائعة في التصوير، وهناك العديد من المواقف الكوميدية التى جعلت كواليس العمل ممتعة جدا، وخلال المسلسل اكتشفت شخصية على ربيع الإنسان بعيدا عن الفنان فهو شخصية جميلة وبنى آدم فى منتهى الرقى والأخلاق.

وقال الفنان محمد الليثى، قبل تصوير مشاهدى فى أحسن أب، صبغت شعرى أسود ونزلت شوارع مصر الجديدة وتسولت، مشيرا إلى أن الفنان هشام ماجد اقتبس اسم الدلع الخاص به وهو "مازو" فى مسلسل اللعبة، وعقّبت الفنانة هاجر أحمد بأنها لم تكن تعرف الفنان محمد الليثى، وعندما رأته فى موقع التصوير ظنت أنه متسول حقيقي وتفاجأت بأنه ممثل.

وقال الفنان على ربيع، أنه وهب حياته للفن ولا يفكر فى الزواج، كما أنه لا يفكر فى عمل دراما بعيدة عن الكوميديا؛ لأن الجمهور متعشم فيه أن يقدم شيئا كوميديا، وعن أصعب مشهد قدمه فى مسلسل أحسن أب قال: كان مشهد اعترافى أننى لست والد الطفل مدثر هو الأصعب، وعن جديده قال: أستعد لفيلم كوميدى رعب خلال الفترة القادمة.

وقالت الفنانة هاجر أحمد عن تجربتها فى فيلم "الكهف"، إنها تجربة ممتعة مع باقة كبيرة من النجوم، وعن أصعب مشاهدها فى مسلسل أحسن أب قالت الصعوبة تكمن فى فكره تقديمى دور مذيعة، وعن أصعب مشاهد الطفل كريم حسين قال: مشهد المعسكر كان صعبا، وأشكر الكوتش والمسؤولين زملائى، وأكد الفنان محمد الليثى أن أصعب مشهد عندما ضربه رجال أحمد فتحى ليعرفوا مكان الطفل كريم حسين.

مسلسل "أحسن أب" تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى، وتدور أحداثه فى 15 حلقة، وبطولة كل من: على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي، ويعرض في 15 حلقة.

تدور أحداث مسلسل "أحسن أب" حول محتار "على ربيع" وهو لص فاشل، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في أحد الفنادق تحت عنوان (أحسن أب)، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية.