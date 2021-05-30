شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة ونبيل شعيل يحييان حفلاً غنائيًا في السعودية الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة السورية أصالة نصرى، والمطرب الكويتى نبيل شعيل، حفلاً غنائيًا في بالمملكة العربية السعودية وتحديدًا في مدينة الرياض، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 3 يونيو، وينطلق في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية وفى تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، ويعد هذا الحفل الأول في السعودية بعد عودة الحفلات مرة أخرى منذ جائحة كورونا، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه.

وكان آخر ألبومات النجمة آصالة نصرى بعنوان "لا تستسلم"، وهو البوم باللهجة الخليجية وضم 20 أغنية منها، "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.

وتضمن أغنية "كالمعتاد" من كلمات سعودى البابطين، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "نعم اشتاق" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "سوى"من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "يوم لى" من كلمات قوس، ألحان بازل، "المحك" من كلمات يم، ألحان عبد القادر الهدهود، "غيمتك" من كلمات محمد بن عبد العزيز، ألحان عزوف، "نظرتى" من كلمات العالية، ألحان عزوف.

كما ضم الألبوم أغانى "أنا معاك" من كلمات سعودى بن عبد الله، ألحان سهم، توزيع رأفت، "بيان" من كلمات واحد، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "لا تستسلم" من كلمات سعودى بن محمد العبد الله الفيصل، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "غمض عيونك" من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، "أنا عمرى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "اشتقت لك" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.