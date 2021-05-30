شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل كريم حسين: المؤلف رشحنى فى "أحسن أب" بسبب فيديوهاتى على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الطفل كريم حسين، المؤلف محمد المحمدى هو من رشحنى لدورى فى مسلسل "أحسن أب" عندما رأنى فى فيديوهات على السوشيال ميديا وتحديدا على "إنستجرام" و"تيك توك"، وبعدها بدأنا التصوير واستمتعت جدا فى المسلسل، وأحب الفنان على ربيع لأنه طيب ولطيف، وعندما أسير فى الشارع الناس تعرفنى وتشاور على وهذا يسعدنى جدا.

وعقّب المخرج معتز التونى بأنه بمجرد ما رأى فيديوهات الطفل كريم حسين انبهر، وقرر أن يشركه فى المسلسل.

وكشف على ربيع أنه عند علم أن كريم معجب بفتاة شاركته فيلم أبله طمطم لياسمين عبد العزيز تواصل مع أخيها، وجعلها تحضر التصوير، وعندما رآها كريم نسى كلام المشهد وارتبك.

وقال الفنان محمد الليثى، أثناء استضافته مع أبطال مسلسل "أحسن أب" ببرنامج "واحد من الناس"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى ويذاع على قناة الحياة: هناك اختلاف بين دور عصفورة في مسلسل اللعبة و دور "بوله" في مسلسل "أحسن أب"، وكل منهم لهم طبيعة مختلفة، والعمل مع الفنان على ربيع ممتع ومريح، وقدمت معه مسلسل "عمر ودياب"، وأكثر ما يميز العمل معه وجود مساحة للارتجال تجعلنى أُخرِج ما بداخلى.

وعقّب المخرج معتز التونى على كلامه قائلا: محمد من الممثلين الملتزمين، ويأتى اللوكيشين وهو يحفظ الدور جيدا، ويحاول دائما التطوير من نفسه.

وأكدت الفنانة هاجر أحمد، أن كريم حسين من أكثر الشخصيات التى كانت تضحكها فى التصوير، وكان الفنان على ربيع يقوم بتحفيظها كل الأغانى الشعبية ويضحكها أمام الكاميرا، وكان كثيرا ما يقول لها أشياء غير حقيقية وتصدقها، وأكد المخرج معتز التونى أن الرسالة من المسلسل هو تقديم عمل اجتماعى يحوز على إعجاب الأسرة المصرية، وعلى الرغم من تصنيفه +12 إلا أنه لم يكن فيه أى شيء خارج، وهناك كيمياء بينى وبين على ربيع وأهم ما يميزه التلقائية والقبول.

مسلسل "أحسن أب" تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى، وتدور أحداثه فى 15 حلقة، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي، ويعرض في 15 حلقة.

تدور أحداث مسلسل "أحسن أب" حول محتار "على ربيع" وهو لص فاشل، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في أحد الفنادق تحت عنوان (أحسن أب)، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية.