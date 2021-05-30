طارق العريان يحتفل بعيد ميلاد توأمه من أصالة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفل المخرج طارق العريان، بعيد ميلاد توأمه "علي وآدم" العاشر في أحد المطاعم بحضور شام الذهبي ابنة النجمة أصالة نصري وبعض الأصدقاء.

وحرص العريان، على مشاركة متابعيه عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، عدة مقاطع من الاحتفال، وذلك من خلال خاصية "ستوري".

وكانت الفنانة السورية أصالة نصري، احتفلت بعيد الميلاد العاشر لتوأمها "علي وآدم" طارق العريان، ونشرت صورة تجمع ابنتها شام بنجليها التوأم عبر "إنستجرام"، وعلقت: "الأمل والأمان والحب والجمال والسعادة، وكل شعور حلو وطيب بحسه بينكم ومعكم يا نور عيوني يا صحاب العيد يا وش الفرح انتوا.. أدومي وعلوني".

وأضافت: "كل سنة وأنتوا بتحلوا وتغلوا وتكونوا شمس وقمر بحياتي يا حياتي، أنتوا وشامي ولودي يا عمدان بيتكم الأربعة اللي صار قصر بقلبي يا قلبي أنتوا وروحي.. كل سنة وأنتوا كل الخير".

وتزوج المخرج طارق العريان من الفنانة أصالة نصري في 27 مارس 2006، وأنجب منها توأم هما "آدم وعلي" في مايو 2011، وانفصلا في 6 يناير 2020.