نورهان على البحر وإيمان العاصي بملابس صيفية.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "برنيطة"، من أمام البحر، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

مي سليم

ونشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية أنيقة.

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة قديمة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق من داخل منزلها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية خلال قضاء عطلتها.

نجلاء بدر

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي.