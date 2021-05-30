فن ومشاهير

شقيق ياسمين عبد العزيز ينشر صورا مع أحمد العوضي.. وهكذا علق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشر الفنان وائل عبد العزيز، مساء السبت، صورا من كواليس تصوير مسلسل "لآخر نفس" عام 2019، بطولة شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز.

ويظهر "عبد العزيز" في الصور التي نشرها عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، مع زوج شقيقته الفنان أحمد العوضي؛ وعلّق قائلا: "دي كواليس (لآخر نفس) والنية صافية".

ودخل الفنان وائل عبدالعزيز في خلافات مع شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز على خلفية زواجها من الفنان أحمد العوضي في مايو 2020.

مسلسل "ﻵخر نفس" شارك في بطولته النجوم: ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، مراد مكرم، ومحمد عز وغيرهم، تأليف عبدالله حسن وأمين جمال وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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