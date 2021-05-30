20 صورة من عرض أوبرا عايدة على مسرح النافورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تصوير- أحمد جمعة

احتضن مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، يومي الجمعة والسبت 28 و29 مايو، مختارات من أشهر مشاهد عرض أوبرا عايدة لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني إيمان مصطفى، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالي إليو أورتشولو ومشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة بإشراف مديرها الفني أرمينيا كامل وكورال أوبرا القاهرة قيادة وتدريب كارمين كولنجلي ومن إخراج هشام الطلي.

وقام بأداء الأدوار الرئيسية نخبة من نجوم فرقة أوبرا القاهرة، هم: السوبرانو إيمان مصطفى في دور عايدة، الباريتون عماد عادل في دور اموناصرو، الميتزوسوبرانو جولي فيظي بالتبادل مع أمينة خيرت في دور أمنيرس، الباص رضا الوكيل في دور رامفيس، أسامة جمال في دور الملك، دينا فاروق في دور كبير الكهنة، التينور أسامة علي في دور الرسول والتينور الإيطالي داريو دي فيتري في دور راداميس.

"أوبرا عايدة" للموسيقار الإيطالي العالمي فيردي، ووضع نصها الغنائي الإيطالي جيسلا نزوني عن قصة عالم الآثار الفرنسي أوجست مارييت والتى يخلد خلالها انتصار المصريين على الأحباش، حيث يقع قائد الجيش الفرعوني "راداميس" في غرام الأميرة الحبشية "عايدة" بعد أسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذي اكتشف خطتهما وأمر بدفن القائد "راداميس" حيا لاتهامه بالخيانة العظمى، لتنتهي الأوبرا باستسلامه في قبره حيث سبقته إليه "عايدة".

وكُتبت "أوبرا عايدة" خصيصا لتقدم ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس، وظهرت للنور لأول مرة على مسرح الأوبرا الخديوية في 24 ديسمبر عام 1871، وتتميز بالديكورات الفخمة التي تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضاري وبالأعداد الضخمة للعارضين والمجموعات، ونال أحد مقاطعها الموسيقية الذي يصور لحظة الانتصار "مارش النصر" شهرة واسعة ولاقت نجاحاً كبيراً عند عرضها في مختلف دول العالم.