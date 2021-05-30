في مصر.. ذبحته وقطعت رأسه وعضوه الذكري لأنه تزوج عليها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - مايو - 2021 12:08 صباحًا

شهدت منطقة إمبابة في مصر جريمة مروعة، حيث أقدمت امرأة مصرية على قتل زوجها وقطع عضوه الذكري بعد علمها بزواجه من امرأة أخرى.

وكانت شرطة مباحث إمبابة عثرت على جثة شاب عاري، رأسه مفصولة عن جسده، وبدون عضو ذكري، وبعد بلاغ الأهالي في المنطقة، وتفريغ الكاميرات الموجودة أعلى المحلات المجاورة لمكان العثور على جثة المجني عليه تمكنت من تحديد هوية المتهمة والقبض عليها.

وسائل إعلام مصرية نقلت اعترافات الجانية، مشيرة إلى أنها تخلصت من زوجها وقطعت عضوه الذكري وقت استغراق أبنائها الأربعة في النوم.

الزوجة الجانية أوضحت أن زوجها كان صاحب قوة جنسية مفرطة، كما كان يتناول عقاقير منشطة جنسيًا، ويطالب الجماع أكثر من مرتين في اليوم الواحد، وعندما رفضت تزوج عليها.

وأوضحت التحريات أن المتهمة حملت رأس زوجها وعضوه الذكري، وتخلصت منهما في مقلب قمامة، ثم حزمت باقي جسده في بطانية قديمة، وألقت بها في الشارع بمساعدة أحد أبنائها.

وأشارت المتهمة في اعترافها إلى أنها فعلت ذلك لتخفي هوية زوجها، وأنها لم تكن تتوقع أن يتم تحديد هويته وأن يتم القبض عليها.

أحد شهود العيان، أوضح بحسب وسائل إعلام، أن الضحية كان يعيش مع زوجته المتهمة وأبناءه بسلام في المنطقة، وإن سمعته طيبة بين السكان، مضيفا أن المتهمة كانت على خلافات مع زوجها بعد علمها بأنه تزوج عليها فقررت المتهمة الانتقام منه.