شكرا لقرائتكم خبر عن تشبهه فى الملامح وخفة الظل .. صورة ابنة حسن حسنى التى أوجعت قلبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر هذه الأيام الذكرى الأولى لرحيل جوكر الفن وأبو الكوميديانات الفنان الكبير حسن حسنى والذى رحل عن عالمنا فى 30 مايو العام الماضى 2021 بعد مسيرة فنية وإنسانية حافلة قدم خلالها مئات الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية.

حسنى حسنى الفنان المبدع الذى استطاع أن يضحكنا وأن يبكينا جوكر الفن الذى تنوعت أدواره بين التراجيديا والكوميديا، والذى رغم موهبته العظيمة كان عازفاً عن الأضواء واللقاءات والحوارات الإعلامية

ومع الذكرى الأولى لرحيل جوكر الفن حسن حسنى قام الخليج 365 بزيارة خاصة لمنزله وأجرى حوارات حصرية مع ابنه هشام حسن حسنى وزوجته السيدة ماجدة حميدة كشفا خلالها العديد من الجوانب والأسرار التى لا يعرفها الكثيرون عن حياة الفنان المبدع الكبير وأهم وصاياه وأصعب المواقف التى مرت عليه وتفاصيل الساعات الأخيرة فى حياته، فى انفراد حصرى ننشر من خلاله صور وحكايات لأول مرة من داخل منزل الفنان الراحل الكبير.

ورغم أنه من المعروف أن أكثر المواقف الصعبة التى مرت على الفنان حسنى حسنى هى وفاة ابنته إلا أنه كان طوال الفترة الماضية يتم تداول صور وأسماء خاطئة لابنة الفنان الراحل ، وفى حوارنا هشام ابن الفنان حسن حسنى الذى ننشر تفاصيل قريبا كشف عن قصة وفاة شقيقته رشا وعن صورتها التى تنشر لأول مرة والتى تظهر الشبه الواضح بينها وبين والدها.

وقال هشام حسن حسنى خلال حواره لليوم السابع: "أنا الابن الأكبر لوالدى ولدى أختان هما فاطمة ورشا التى توفيت فى 2013 بعد رحلة مرض استمرت 3 سنوات تاركة ابنتها ملك".

وتابع: "كانت أصعب الأحزان التى مرت على أبى وفاة أختى رشا عام 2013 بعد فترة مرض 3 سنوات وطوال فترة مرضها كان عندنا أمل فى الشفاء ولكنها تدهورت بشدة أخر شهرين ثم توفت وكان لوفاتها تأثير كبير على أبى ولم يستطع تجاوز هذا الحزن حتى وفاته".

وأضاف: "كانت رشا أصغرنا وأقربنا إلى أبى وورثت عنه الكثير من الصفات وخفة الدم وموتها كسره وشعرت بأنه كبر 20 سنة بعد وفاتها".