شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بحصد A Quiet Place II أكبر افتتاحية في فترة الوباء بـ57 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع الكثير من النقاد والسينمائيين أن يفجر فيلم A Quiet Place II مفاجأة في عصر الوباء الذي تعيشه صناعة السينما عالميا، وهي حصد الفيلم على 57 مليون دولار افتتاحية في الأيام الثلاثة الأولى من عرضه.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن فيلم A Quiet Place الذي طُرح في عام 2018 حصل على 47 مليون دولار في افتتاحيته الأولى، بينما يتوقع الكثيرون أن يحصد الجزء الثاني على 57 مليون دولار في الأيام الثلاثة الأولى، ومن المحتمل أن يصل لـ60 مليون دولار في اليوم الرابع ليعد أكبر افتتاحية في عصر الوباء، متخطيا فيلم Godzilla vs. Kong، الذي حقق 48.5 مليون دولار في الأيام الخمسة الأولى.

وكان من المقرر عرض الفيلم في مارس الماضى، وسرعان ما انتشرت الجائحة في جميع انحاء العالم، لتعلن غلق السينمات ودور العرض، ليتم نقله إلى يوم 23 إبريل، وسرعان ما ظهر أنه سيكون في ذروة الموجة الثانية من الفيروس، ليتم نقله إلى سبتمبر المقبل، والعودة أخيرا إلى مايو المقبل.

A Quiet Place هو فيلم الرعب الذي يُعتبر استكمالاً لنجاح جزئه الأول، الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم، بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.