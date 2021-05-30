شكرا لقرائتكم خبر عن معتز التونى: فكرة مسلسل "أحسن أب" جديدة وغير مقتبسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج معتز التونى أثناء استضافته فى برنامج "واحد من الناس" مع فريق عمل مسلسل "أحسن أب" والذى يذاع على قناة الحياة ويقدمه الإعلامى عمرو الليثى، إن فكرة مسلسل أحسن أب جاءت بعدما اجتمعنا مع شركة الإنتاج واتفقنا على مسلسل من 15 حلقة، على أن تكون فكرة كوميدية جيدة وإيقاعها سريع، وتستوعب عرضها فى 15 حلقة، وتوصلنا للفكرة مع المؤلفين أحمد محيى ومحمد المحمدى، لذلك فإن الفكرة جديدة وغير مقتبسة.

وأضاف الفنان على ربيع، إن فكرة وجود طفل صغير فى المسلسل كانت فكرة جيدة خاصة أنها لاقت استحسانا لدى الجمهور فى مسلسل لهفة، وكرمنا الله بكريم حسين الطفل المعجزه وسبب سعادتى بالدور هو وجود كريم وتعد هذه أول مرة أقدم فيها دور أب.

وأكدت الفنانة هاجر أحمد سعادتها بدورها فى مسلسل "أحسن أب"، وأن هذه ليست المرة الأولى التى تعمل فيها مع المخرج معتز التونى وتعد تجربة جديدة بالنسبة لها.

أما الفنان خالد عليش قال: ابتعدت عن التمثيل لمدة عامين وركزت أكثر فى الراديو الذى أقدمه بشكل تمثيلي وليس كمذيع كما اعتدنا، ولكن عندما عُرض على الدور وعلمت أنه بطولة على ربيع سعدت جدا ووافقت على الفور، فعلى ربيع صديقى من الجامعة، وهو ممثل كوميدى وعلى المستوى الشخصى هو إنسان جميل.

مسلسل "أحسن أب" تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى، وتدور أحداثه فى 15 حلقة، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي، ويعرض في 15 حلقة.

تدور أحداث مسلسل "أحسن أب" حول محتار "على ربيع" وهو لص فاشل، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في أحد الفنادق تحت عنوان (أحسن أب)، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية.