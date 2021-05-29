جدل بعد ترشيح أحمد حلمي لشخصية "نجيب محفوظ".. وناقد: اختيار ذكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تدوال عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا، حول عودة النجم المصري أحمد حلمي للدراما التليفزيونية، بمسلسل يحمل اسم "النجيب" تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال.

ويتناول المسلسل قصية حياة الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، الفائز بجائزة نوبل في الآداب، وأثار اختيار أحمد حلمي لتجسيد الشخصية موجة من الجدل، إذ رأى فريق من رواد مواقع التواصل أن حلمي لا يصلح لهذة المهمة، وأنه ممثل كوميدي، والعمل سيكون إعلان سقوطه.



ورأى فريق آخر أن أحمد حلمي فنانا كبيرا، ويستطيع تقديم الشخصية بدقة شديدة، وسيحقق نجاحا كبيرا.





من جانبه قال الناقد المصري طارق الشناوي لـ"الخليج 365": "أحمد حلمي ليس كوميديان عادي، بداخله ممثل كبير، وأكبر دليل على ذلك دوره في فيلم (إكس لارج)، حيث أدى الشخصية بمهارة شديدة وهو يرتدي ماسك، كذلك تجربته في فيلم(عسل أسود)"

وتابع الشناوي: "أرى أن ترشيح أحمد حلمي لبطولة مسلسل (النجيب)، اختيار ذكي جدا، وأتصور أنه سيجسد الشخصية بصورة رائعة، لاسيما ان نجيب محفوظ كان عاشقا للكوميديا، والسخرية، ويحسب للفنان احمد حلمي رغبته في تغيير جلده وتقديم أعمال متنوعة ومختلفة.

يذكر أن نجيب محفوظ من مواليد 11 ديسمبر/كانون الأول 1911، ويعد أول روائي عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب، وتم تقديم أغلب رواياته على شاشة السينما، ومن أهم أعماله" السكرية، قصر الشوق، بين القصرين، كفاح طيبة، عبث الأقدار، حديث الصباح والمساء"، ورحل عن عالمنا في 30 أغسطس/آب 2006.