مارلين مانسن يواجه مزاعم جديدة بالاغتصاب وإساءة المعاملة

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لوس انجليس: طالت مغني الروك القوطي مارلين مانسن الجمعة ادعاءات جديدة تفيد بأنه اغتصب صديقة سابقة له وأجبرها على مشاهدة مقطع فيديو له وهو يسيء معاملة معجبة صغيرة.

وتأتي آخر دعوى قضائية ضد مانسن واسمه الحقيقي براين وورنر، نيابة عن امرأة مجهولة بعدما اتهمته الممثلة إسمي بيانكو التي شاركت في مسلسل "غايم أوف ثرونز" الشهر الماضي بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والعنف.

وتفيد الدعوى الجديدة أن مانسن "اغتصب +جاين دو+ (اسم مستعار يستخدم لتسمية طرف في نزاع قانوني أو كاسم لشهود مهددين عند تقديم شهاداتهم) واعتدى عليها جنسيا بشكل متكرر".

وقالت المدعية في الشكوى إن مانسن عرض عليها مقطع فيديو يظهر فيه وهو يربط معجبة صغيرة على كرسي حيث "أذلها وشتمها" وخلع عنها قميصها وأجبرها على شرب كوب من البول وهددها بسلاح ناري.

ونفى أحد أعضاء فريق مانسن بشدة الاتهامات الجمعة.

وقال مصدر مقرب من مانسن إن الفيديو كان "فيلم قصير مكتوب" يظهر فيه ممثل بالغ لم يتم إصداره مطلقا.

ووصف محامي مانسن هاورد كينغ الادعاءات السابقة التي قدمتها بيانكو بأنها "كاذبة بشكل يمكن إثباته" واتهم الممثلة ومحاميها "بمطالبات مالية هائلة بناء على سلوك لم يحدث مطلقا".

وأكدت شرطة لوس أنجليس في شباط/فبراير أنها تحقق في معلومات عن عنف أسري ضد المغني بين عامي 2009 و2011.