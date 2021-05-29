شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى المرغنى عن فيلم "ديدو" : فكرته جديدة وكواليسه ممتعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان حمدى المرغنى عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على فيلم "ديدو" الذى يعرض حاليًا في السينمات من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومن إخراج عمرو صلاح.

حمدى قال في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه استمتع بالمشاركة في العمل بداية من فكرته التي يعتبرها جديدة على السينما المصرية، مشيرًا أن كواليس الفيلم كانت كلها ضحك تشعر أنك في رحلة وكل الأبطال أصحابى سواء كان كريم فهمى أو بيومى أو أحمد فتحى أو محمد ثروت وغيرهم.

فيلم "ديدو" تمر طرحه في موسم عيد الفطر الماضى بعد تأجيله عام كامل بسبب عدم الانتهاء من عمليات الجرافيك، وعدم جاهزيته للعرض وقتها، حيث استغرق تصوير العمل مايقرب من عامين لصعوبة عمليات الجرافيك الخاصة به خاصة وان أغلب مشاهد الفيلم تعتمد على الجرافيك.

فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.