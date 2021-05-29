شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يمارس "اليوجا" ضمن نظام تدريباته الجديد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النظام الجديد الذي يسير عليه النجم العالمي ويل سميث، شهد لعبة جديدة وهي "اليوجا"، التي شارك متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يمارسها ضمن مجموعة التمارين، التي يهدف من خلالها الى إنقاص وزنه الزائد والعودة إلى شكله المعتاد.

ونشر سميث مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، وهو يجلس في منزله ويمارس بعض التمارين الخاصة باليوجا، بمساعدة مدربة له للمواظبة على التدريبات بدون توقف.

وظهر سميث، منذ أيام، فى مقطع فيديو جديد وهو يؤدى تمريناته الرياضية المكثفة فى صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وذلك فى رحلة للحصول على جسم متناسق وفقدان الوزن المكتسب خلال وباء فيروس كورونا الذى اجتاح العالم، وفي بداية المقطع المصور، يقف سميث بدون قميص على منصة دوارة، عندما ظهر فى مواجهة الكاميرا، وهز رأسه، ثم قال: "هذا مقرف للغاية"، فى إشارة إلى شكل جسمه البدين.

واستعرض مقطع الفيديو الذى نشره ويل سميث، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، لقطات من تمريناته الرياضية، والتي تضمنت أنشطة مثل الضغط والكثير من التمرينات الرياضية المختلفة، وعلق سميث على الفيديو: "السعي وراء السعادة"، وذلك في إشارة إلى فيلمه The pursuit of happyness عام 2006 الذي لعب دور البطولة فيه إلى جانب ابنه جادين سميث.

وتأتى جهود ويل سميث لفقدان وزنه بأداء التمرينات المكثفة، بعدما أعلن النجم العالمى -في وقت سابق من هذا الشهر- أنه فى "أسوأ حالة في حياته"، حيث قال: "هذا هو الجسد الذي حملني خلال وباء وأيام لا حصر لها"، وعلق على صورة نشرها لنفسه بلا قميص - آنذاك - "أنا أحب هذا الجسد، لكني أريد أن أشعر بتحسن".