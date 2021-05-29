قبل إسعاف يونس.. كيف ظهر رجال الإسعاف فى الدراما المصرية؟

شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إسعاف يونس.. كيف ظهر رجال الإسعاف فى الدراما المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعد انتهاء موسم مسلسلات رمضان والزخم الكبير الذى شهده الموسم، إلا أنه يبدو أن المشاهد لم يصل لحالة من الإشباع الدرامى ويظهر ذلك من خلال تصدر مسلسل "إسعاف يونس"، أولى بطولات الفنان محمد أنور المطلقة في الدراما، المركز الأول بقائمة الأعلى مشاهدة على منصة. watch it حيث إن العمل من الأعمال الأصلية للمنصة
ومسلسل "إسعاف يونس" وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة، وهو من بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج وآخرين، وإخراج معتز التوني.
لكن المسلسل لم يكن العمل الدرامى الأول الذى يدور حول الإسعاف أو المسعفين، حيث سبقه عدة أعمال سينمائية فى معالجة دور رجال الإنقاذ الطبى وهما:
إحنا بتوع الإسعاف
فيلم من بطولة الزعيم عادل إمام والنجم الراحل عبد المنعم مدبولى، من إنتاج عام 1979، تتناول أحداثه التعذيب الذي كان يحدث في مصر خلال الحقبة الناصرية، وهو مستوحى من كتاب "حوار خلف الأسوار" للكاتب الصحفي جلال الدين الحمامصي، ويدور حول بسيونى وشوقى اللذان يعملان بهيئة الإسعاف ويقيمان في منزل واحد، يخطب بسيوني منيرة ابنة شوقي ويتفقان على الزواج بعد أن ينتهي شقيق بسيوني من الدراسة الجامعية، تستدعي سفارة منبوزيا عربة الإسعاف لوجود مصاب بها، وأثناء وجود بسيوني وشوقي بالسفارة تهاجم منظمة إرهابية السفارة وتطلب الإفراج عن معتقلين.
55 إسعاف
فيلم من إنتاج عام 2001، بطولة محمد سعد وأحمد حلمي وغادة عادل، تأليف أحمد عبد الله وإخراج مجدي الهواري، تدور أحداث الفيلم حول شابان يعملان كسائق ومسعف بإحدى المستشفيات الحكومية، ويواجهان من خلال عملهما العديد من المواقف الكوميدية مع المرضى، ويتصارع الشابان على حب طبيبة الطوارئ "وفاء"، إلا أن يقعهما الحظ في أزمة لا علاقة لهما فيها ويصبحا مطلوبان من قبل الشرطة بتهمة خطف وزير الصحة.