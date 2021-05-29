شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إسعاف يونس.. كيف ظهر رجال الإسعاف فى الدراما المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتهاء موسم مسلسلات رمضان والزخم الكبير الذى شهده الموسم، إلا أنه يبدو أن المشاهد لم يصل لحالة من الإشباع الدرامى ويظهر ذلك من خلال تصدر مسلسل "إسعاف يونس"، أولى بطولات الفنان محمد أنور المطلقة في الدراما، المركز الأول بقائمة الأعلى مشاهدة على منصة. watch it حيث إن العمل من الأعمال الأصلية للمنصة

ومسلسل "إسعاف يونس" وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة، وهو من بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج وآخرين، وإخراج معتز التوني.

لكن المسلسل لم يكن العمل الدرامى الأول الذى يدور حول الإسعاف أو المسعفين، حيث سبقه عدة أعمال سينمائية فى معالجة دور رجال الإنقاذ الطبى وهما:



إحنا بتوع الإسعاف إحنا بتوع الإسعاف

فيلم من بطولة الزعيم عادل إمام والنجم الراحل عبد المنعم مدبولى، من إنتاج عام 1979، تتناول أحداثه التعذيب الذي كان يحدث في مصر خلال الحقبة الناصرية، وهو مستوحى من كتاب "حوار خلف الأسوار" للكاتب الصحفي جلال الدين الحمامصي، ويدور حول بسيونى وشوقى اللذان يعملان بهيئة الإسعاف ويقيمان في منزل واحد، يخطب بسيوني منيرة ابنة شوقي ويتفقان على الزواج بعد أن ينتهي شقيق بسيوني من الدراسة الجامعية، تستدعي سفارة منبوزيا عربة الإسعاف لوجود مصاب بها، وأثناء وجود بسيوني وشوقي بالسفارة تهاجم منظمة إرهابية السفارة وتطلب الإفراج عن معتقلين.



55 إسعاف 55 إسعاف

فيلم من إنتاج عام 2001، بطولة محمد سعد وأحمد حلمي وغادة عادل، تأليف أحمد عبد الله وإخراج مجدي الهواري، تدور أحداث الفيلم حول شابان يعملان كسائق ومسعف بإحدى المستشفيات الحكومية، ويواجهان من خلال عملهما العديد من المواقف الكوميدية مع المرضى، ويتصارع الشابان على حب طبيبة الطوارئ "وفاء"، إلا أن يقعهما الحظ في أزمة لا علاقة لهما فيها ويصبحا مطلوبان من قبل الشرطة بتهمة خطف وزير الصحة.