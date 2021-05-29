شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى ذكرى وفاة سمراء الشاشة العربية مديحة يسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى وفاة الفنانة مديحة يسرى التي قدمت عددًا الأعمال المهمة في مشوارها الفني، وتعد من أبرز نجمات السينما في فترة الأربعينيات، كما حصلت على لقب سمراء الشاشة العربية، ولديها العديد من الأدوار المهمة التى صنعت منها نجمة متألقة تخطف قلوب عشاقها وجمهورها الذى ظل يتزايد خلال مشوارها الفنى.

وننشر أبرزالمعلومات عن الفنانة الراحلة مديحة يسرى فى ذكرى وفاتها :

- ولدت الفنانة مديحة يسرى بمدينة القاهرة فى 3 ديسمبر عام 1921 وتلقت تعليمها بمدرسة الفنون.



مديحة يسرى

- تعتبر هي وفاتن حمامة الممثلتين الوحيدتين اللتين مثلتا مع أربعة من نجوم الغناء في مصر، وهم محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، ومحمد فوزي، وعبد الحليم حافظ.

- اكتشفها المخرج المصرى الرائد محمد كريم وقدمها للمرة الأولى فى دور صغير عام 1942 فى فيلم "ممنوع الحب" أمام الموسيقار محمد عبدالوهاب، وشاركت معه أيضًا بدور صغير فى فيلم "رصاصة فى القلب"، مما أهلها لدور البطولة للمرة الأولى عام 1942 فى فيلم "أحلام الشباب".

- كانت بدايتها الحقيقية حين اكتشفها يوسف وهبى وهى تؤدى مشهدًا فى أحد البلاتوهات فاستدعاها هو وشريكه توجو مزراحى، وعرض عليها العمل معه فى 3 أفلام بشكل حصرى، وهى: "ابن الحداد، فنان عظيم، أولادى".

- تاريخ سمراء النيل يحفل بإنتاج فنى متنوع بين الاجتماعى والغنائى والعاطفى، حيث وقفت أمام محمد فوزى وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش ويوسف وهبى، ورشدى أباظة وعماد حمدى، ومن أبرز أعمالها "الأفوكاتو مديحة" و"ابن الحداد" و"حياة أو موت" و"الخطايا" و"ممنوع الحب" و"لحن الخلود".

- خلال مشوار فنى طويل قدمت الفنانة مديحة يسرى عددًا كبيرًا من الأدوار المتنوعة بين الكوميديا والتراجيديا، وتنوعت أدوارها بين أدوار البطولة والابنة والحبيبة، ثم الأم فى مراحل متقدمة من عمرها، وقدمت فى مشوارها رصيدًا فنيًا كبيرًا يزيد عن 90 فيلمًا.



مديحة يسري

- تعتبر مديحة يسرى الفنانة الوحيدة التى وقفت أمام محمد عبدالوهاب، ويوسف وهبى، وأنور وجدى، وعبد الحليم حافظ، ومحمد فوزى، وعادل إمام.

- كان آخر ظهور سينمائى للفنانة مديحة يسرى فى فيلم "الإرهابى" مع الفنان عادل إمام عام 1994م أما بالنسبة للتليفزيون فكانت آخر أعمالها مسلسل "يحيا العدل" عام 2002 مع الفنان مصطفى فهمى والفنانة ميرفت أمين.



مديحة يسرى ومحمد فوزى

- تزوجت الفنانة مديحة يسرى 4 مرات، 3 زيجات منها كانت من داخل الوسط الفنى؛ الأولى من المطرب والملحن "محمد أمين" الذى أسست معه شركة للإنتاج السينمائى، أنتجت خلال سنوات زواجهما الأربع عدة أفلام، منها: "أحلام الحب، غرام بدوية، الجنس اللطيف"، وبعد انفصالهما تزوجت من الفنان والمنتج "أحمد سالم" عام 1946، ثم انفصلا، وتزوجت من الفنان "محمد فوزى" الذى شاركته فى تأسيس شركة الأسطوانات "مصرفون"، وبعد زواجهما اشتركت معه فى بطولة العديد من الأفلام، مثل "فاطمة وماريكا وراشيل، آه من الرجالة، بنات حواء".