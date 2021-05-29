شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير فيلم Thor: Love and Thunder.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن انتهاء عملية تصوير فيلم Thor: Love and Thunder، بعد عدة أشهر شهدت الكثير من التعثرات؛ بسبب تفشي جائحة كورونا التي أثرت على الكثير من الأعمال السينمائية.

ووفقا لتقرير عبر صحيفة فارايتي، فإن القائمين على فيلم Thor: Love and Thunder، أعلنوا نهاية تصوير الفيلم، بدون الإفصاح عن الموعد المحدد لعرض الفيلم في صالات السينما العالمية.

وكانت عدة تقارير قد كشفت مؤخرا عن انضمام الممثل العالمى راسل كرو إلى فريق عمل الجزء الثانى من فيلم Thor: Love and Thunder، لينضم بذلك إلى كريس هيمسورث، الذي يعيد تأدية دوره كـ إله الرعد، جنبا إلى ناتالي بورتمان؛ وكريستيان بيل، الذي سيلعب دور الشرير في العمل.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، لم يتم الكشف عن دور كرو، ليظل مفاجأة لمتابعى السلسلة، جنبا إلى ذلك عاد من جديد تايكا وايتيتي كمخرج للفيلم، ولم يكشف عن أي معلومات عن قصة العمل المنتظر القادم من إنتاج شركة مارفل.

العمل يعد الثانى من سلسلة Thor، الذى يقوم وايتيتى بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طُرح عام 2017، وقد صرح وايتيتى قائلا: "الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث إن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته".