شكرا لقرائتكم خبر عن ليس له علاقة بأبو مكة.. اعرف سر طرح ألبوم أوكا الجديد باسم "محمد صلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مطرب المهرجانات أوكا، من تسجيل ألبومه الغنائى الجديد الذى يحمل اسم "محمد صلاح"، والمكون من 8 أغان على طريقة المهرجانات الشعبية والتي يغلب عليها طابع الغناء أيضًا، حيث يقوم حاليًا بوضع عمليات الماستر والمكساج تمهيدًا لطرحه خلال الأسابيع المقبلة.

وتعد أبرز أغنيات البومه الجديد هي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم نفس الألبوم وهو "محمد صلاح"، وهو ما يلفت النظر لسبب تسمية البوم بهذا الاسم وتكون أغنية ضمن البومه الجديد بل وهى الأغنية الرئيسية له، واذا بحثنا عن الأمر فنجد أن الاسم ليس له علاقة بلاعب الكرة المصرى ولاعب ليفربول محمد صلاح، ولكن يرجع هذا الاسم أيضًا لأسم "أوكا" الحقيقي وهو محمد صلاح.

وتتناول أغنية "محمد صلاح" قصة حياته وكفاحه في بناء نفسه منذ البداية، والأغنية من كلماته وألحانه، والتي سيقوم بتصويرها أيضا على طريقة الفيديو كليب فيما بعد، وسيطرح أوكا أغنيات الألبوم تباعا بمثابة أغنية كل أسبوع أو أسبوعين خلال الفترة المقبلة، وجميع الأغانى ستكون بمفرده دون وجود أي مطربين على شكل دويتو، ويمتاز الالبوم باختلاف الأغنيات عن بعضها من حيث الموسيقى والتوزيع.

وطرح مطرب المهرجانات أوكا أغنية بعنوان "اتدلع 1991" والتي صورها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاح من حيث المشاهداتا على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات وتوزيع أوكا ألحان بينووو، وتدور فكرة الاغنية فى إطار عام 1991، تحت إشراف زوجته المطربة مي كساب، مدير تصوير فيدريكو كورنو، والكليب من إخراج يحيي علاء.

جدير بالذكر أن" أوكا" تعاون بكثافة مع زوجته مي كساب" الفترة الماضية، حيث قدم توزيعاً موسيقياً لأغنيتها الأخيرة "ودي عاجبك فيها إيه"، من كلمات "أمير طعيمة"، ألحان الراحل" أشرف سالم"، ميكس وماستر "جورج يعقوب"، والتي طرحتها منتصف يونيو الماضي عبر حسابها الشخصي على موقع "يوتيوب".