كيف ردت رنا رئيس على متابعة قالت لها "مامتك بتاعة مكياج عيشي عيشة أهلك"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حلت الفنانة الشابة رنا رئيس، ضيفة على برنامج "واحد من الناس" من تقديم الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة "الحياة"، مساء الجمعة.

وبكت رنا، خلال حديثها عن أصعب فترة في حياتها، وقت وفاة والدها بعد يوم واحد من وفاة جدها، بالإضافة لإصابتها وجميع أفراد عائلتها بفيروس كورونا.

ونشرت قناة "الحياة" مقطع بكاء "رنا" عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وفاجئتها إحدى المتابعات بقولها: "بابي مين يا بنتي بطلي تصنع، مامتك بتاعة مكياج ماكيرة للفنانين، عيشي عيشة أهلك وبطلي تصنع، وبعدين عمري ما شوفت واحدة أبوها متوفي وجدها وفاتحة بوقها مقفلتوش ومبسوطة في كل الصور دا أنا أبويا لما مات فضلت سنين نفسي مكسورة".

وردت "رنا" على المتابعة بقولها: "أيوة بابي وهي دي عيشتي، وأمي ست عظيمة وأفتخر، ربتني أحسن تربية وعلمتني أحسن علام، أنتي بس المحتاجة تفهمي الدنيا أكتر، ربنا معاكي".

رنا رئيس من مواليد 14 ديسمبر عام 1999، والدتها هي زينب حسن التي تعمل في مجال الماكياج، وأول ظهور فني لها كان في عام 2017 بمسلسلي "وضع أمني" و"نصيبي وقسمتك".

يذكر أن آخر أعمال رنا رئيس مسلسل "ضل راجل" في رمضان الماضي، بطولة النجوم ياسر جلال، نور، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، ورنا رئيس وغيرهم، سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

كما شاركت رنا رئيس في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل "نجيب زاهي زركش " مع النجم الكبير يحيى الفخراني، والنجوم أنوشكا، إسلام إبراهيم، محمد محمود، كريم عفيفي وغيرهم.