رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف تطورات حالة دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، تطورات حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية.

وقال حسني، في مداخلة لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي: "أوجه التحية للأطباء المشرفين على حالة الفنانة دلال عبد العزيز، لكنها مازالت تحتاج للأكسجين بجرعات عالية، ونتمنى لها الشفاء العاجل بإذن الله تعالى".

وكان الإعلامي رامي رضوان، أعلن قبل نحو أسبوع عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، سلبية مسحة حماته الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا.

وكشف رضوان، يوم الثلاثاء الماضي، في برنامجه "مساء dmc"، أنها "مازالت في العناية المركزة، حيث أنها في مرحلة أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة للغاية، لذلك هي تأخذ بعض الأدوية كي تتعافى"، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وغابت الفنانة دلال عبد العزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الجاري، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.