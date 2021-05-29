بسمة وهبة من أمام الكعبة: ادعوا لـ دلال عبد العزيز وإيمان الحصري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الإعلامية بسمة وهبة، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو تظهر خلاله في بيت الله الحرام أثناء رفع الآذان.

وتظهر بسمة، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بملابس الإحرام من أمام الكعبة وهي تؤدي مناسك العمرة.

وعلّقت بسمة على الفيديو قائلة: "لبيك اللهم لبيك، يا رب كل اللي يدعي دلوقتي تستجيب له بحق هذا الآذان وبيتك الطاهر.. ادعوا معايا يالله وأنا هقول آمين لدعائكم، لا تنسوا دلال عبد العزيز وإيمان الحصري في دعائكم".

وأعلنت قناة "المحور"، مؤخرا، التعاقد مع الإعلامية بسمة وهبة على تقديم برنامج "90 دقيقة"، يوميًا من الأحد إلى الأربعاء الساعة العاشرة مساءً، وذلك بعد اعتذار الإعلامي أسامة كمال، عن الاستمرار في تقديم البرنامج الشهير.