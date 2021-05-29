"هل ستعود إليه؟".. أسما شريف منير تشكر طليقها الأول لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المذيعة أسما شريف منير مجموعة من الصور تجمعها بابنتها "لارا" وزوجها الأول، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام".

وعلّقت أسما على الصور قائلة: "كتير اتقالي متتكلميش، دي حياتك الشخصية، أنتي بتتاجري بحياتك الشخصية ليه؟ خليكي في الميك أب وحاجات البنات، امسحي البوست ده، بلاش ملوش لازمة الكلام في الموضوع ده.. وعشان كل ده ضد اعتقاداتي واللي أنا مؤمنة بيه كنت بحس إني محبوسة في قالب مش بتاعي".

وأضافت: "أنا بحب أقول اللي حاسة بيه وأعبر عن نفسي وأساعد غيري من خلال تجارب حياتي، أنا المتابعين ليا النسبة الأكبر ستات ودي في حد ذاتها معادلة صعبة عشان ست زيك تثق فيكي، وفي آرائك، ومتغيرش منك مش بتحصل كتير، وعشان أنا أول ما اتعرفت كان من خلال تجربة طلاقي الأولى، وصلت لقلوب ستات كتير وكسبت ثقتهم وده كان الدافع الأساسي إني أقدم محتوى يفيدهم، كلمة مؤثر مش كلمة سهلة ولازم تبقى على أساس وأبقى قد إني أبقى شخصية عامة وأفيد غيري".

وتابعت: "مش كل الناس قد أنها تبقى جريئة وليها صوت، في ناس بتختار تصدر حاجات ممكن تبقى مش حقيقة بس عشان تتحب وتبان أنها شخصية متحققة وسعيدة ومسيطرة، وتخاف تقول آرائها لحسن تخسر، أنا بقى مش كده، أنا عرفت إني ليا تأثير إيجابي على ناس كتير، أنا ليا أثر ورأي وبيتابعني 2 مليون شخص، ده رقم لو شفته على الحقيقة ممكن يغمى عليا، لما اتكلم عن تجربة في حياتي وتساعد ناس تتقدم أو تتخطى موقف صعب أو تغير تفكيرها بيحسسني بسعادة ونجاح ميتوصفش، فأنا مش هبطل أتكلم وأقول كل اللي جوايا رغم أن في ناس هتفضل فهماني غلط، بس اللي بيفهمني صح هما اللي هفضل أتكلم عشانهم وأساعدهم وأطور من نفسي عشان أفيدهم، عفويتي هي سر نجاحي".

وأكملت: "أنا وأبو بنتي قررنا ننزل نخرج عشان لارا كان بقالها كتير مشافتناش في مكان واحد مع بعض، مشافتناش في كدر واحد مع بعض، ولأ إحنا مش هنرجع لبعض ولأ مش بنفكر خالص في كده، لأن إحنا دلوقتي في وضع أحسن بكتير، يعني لما كنا مع بعض قررنا إننا منكملش لكن دلوقتي هنفضل في حياة بعض لآخر يوم في عمرنا عشان لارا هتفضل ربطتنا لآخر العمر، بنحترم بعض وعملنا معادلة من أصعب المعادلات في الدنيا وأنا فخورة بينا جدا".

واختتمت أسما: "بلاش محاكم، بلاش نقول كلام وحش لأولادنا عن بعض من كتر الغيظ، بلاش أب يقابل بنته في نادي بوقت، والله العظيم كله بيخسر وأولهم ولادنا اللي ملهمش ذنب في اختلافنا.. التحضر في الموقف ده بيحافظ على نفسية طفل يا يطلع سوي يا يطلع معقد، زي ما الأم بتخاف على أكل وشرب ونوم وصحة ولادها والله نفسيتهم أهم من أكلهم وصرفهم، حتى لو في بينكم بلاوي، بدل ما تحاربوا بعض، اختاروا السلام وخلوا كتفكم في كتف بعض عشان الغلابة اللي ملهمش ذنب دول.. خدوا خطوة النهاردة عشان قسماً بالله هترتاحوا بقية العمر.. شكرا أبو لارا".

وأعلنت أسما شريف منير، انفصالها عن زوجها الثاني الفنان محمود حجازي، في مطلع أبريل الماضي.