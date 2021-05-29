شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد ينشر صورة تجمع الراحلين والدته وسمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان حسن الرداد، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة من دولاب الذكريات تجمع والدته الراحلة مع النجم الكبير الراحل سمير غانم، الذى غادر عالمنا منذ أيام عن عمر يناهز الـ 84 عامًا.

واكتفى الرداد بوضع الكثير من القلوب الحمراء، على الصورة التي نشرتها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام للراحلين والدته والنجم الكبير سمير غانم، والد زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، الخميس 20 مايو ، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى من خلل بظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.



سمير غانم ووالده حسن الرداد

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون"، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية "اهلا يا دكتور"، وفى فترة الثمانينات لمع نجم سمير غانم في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات ليقدم فوازير المطربون والمضحكون.