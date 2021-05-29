وائل كفوري يحطم الأرقام القياسية.. “كلنا مننجر” على كل لسان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: حققت أغنية “كلنا مننجر” التي أصدرها النجم اللبناني وائل كفوري كشارة لمسلسل “داون تاون”، أكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من صدورها على موقع “يوتيوب”.

وأغنية “كلنا مننجر” من كلمات علي المولى، وألحان جمال ياسين ورامي شلهوب، وتوزيع جمال ياسين.

ومنذ طرحها تحظى أغنية “كلنا مننجر” بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فتنتشر فيديو للمعجبين من كل أنجاء الوطن العربي والعالم وهم يردّدون كلماتها. كما تتصدّر الأغنية المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجًا على “يوتيوب” في الوطن العربي.

وتعتبر هذه المرّة الأولى التي يغني فيها وائل كفوري شارة لمسلسل، فحققت الأغنية فور صدورها رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي وشكّلت فرحة كبيرة لجمهوره، خاصةً أنهم انتظروا طويلًا أن يقوم بهذه الخطوة.

الجدير ذكره أن مسلسل “داون تاون” بطولة ستيفاني صليبا وأمل بوشوشة وهبة نور وسامر اسماعيل وعدد كبير من النجوم.