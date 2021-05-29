بالصور – دنيا وإيمي في أول زيارة لقبر سمير غانم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: قامت النجمة دنيا سمير غانم بأول زيارة إلى قبر والدها بمناسبة “الجمعة الأولى” لرحيله، وحرصت دنيا على ارتداء ملابس الحداد السوداء، بعكس شقيقتها إيمي التي التزمت بوصية الراحل وارتدت ملابس ملونة، خاصة وأنها ترافق والدتها النجمة دلال عبد العزيز في المستشفى والأخيرة لا زالت تجهل خبر وفاة زوجها.

دنيا سمير غانم ذهبت لزيارة قبر والدها برفقة عمها اللواء حسام غانم، وعماتها وانهارت بالبكاء فور فتح باب المدفن المتواجد بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

بينما ذهبت إيمي في توقيت آخر برفقة زوجها الفنان حسن الرداد، وتداول رواد موقع إنستقرام عدة صور لهما قبل دخولهما ساحة المدفن، وتواجد برفقتهما عدد من محبي الفنان الراحل وأصدقائه

يذكر أن رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم أكد مؤخرا أن الراحل لم يكن يحب ارتداء ملابس الحداد السوداء، وأوصى ابنتيه بعدم ارتدائها، كما أن تواجدهم الدائم مع الفنانة دلال عبد العزيز داخل العناية المركزة أجبرهم على ارتداء الملابس الملونة لأن الأخيرة لا تعرف حتى اللحظة خبر وفاة زوجها.