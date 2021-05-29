أصالة تغيب عن حفل ميلاد طفليها التوأم.. وابنتها بأول لقاء مع طارق العريان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غابت النجمة أصالة عن حفل ميلاد طفليها التوأم علي وآدم، حتى تتجنب اللقاء مع زوجها السابق المخرج طارق العريان، بينما حرصت شقيقتهما شام الذهبي على حضور الحفل وظهرت في الصورة الوحيدة المتداولة بالقرب من طارق العريان، ولكن لم يحدث أي حوار بينهما خاصة وأن شام وجهت انتقادات قاسية لزوج والدتها واتهمته صراحة بالخيانة.

أصالة اختارت صورة لطفليها التوأم برفقة شقيقتهما شام الذهبي من كواليس الحفل ونشرتها عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها قائلة: الأمل والأمان والحب والجمال والسعاده وكل شعور حلو وطيّب بحسّه بينكم ومعكم يانور عيوني باصحاب العيد ياوشّ الفرح أنتوا أدّومي وعلّوني كلّ سنه وأنتوا بتحلوا وتغلوا وتكونوا شمس وقمر بحياتي ياحياتي أنتوا وشامي ولودي ياعمدان بيتكم الأربعه اللي صار قصر بقلبي ياقلبي أنتوا وروحي كلّ سنه وأنتوا كلّ الخير”.

بينما حرصت شام الذهبي على نشر الجزء الأول من الاحتفال بيوم ميلاد شقيقيها، عبر خاصية الاستوري بحسابها على إنستقرام، حيث اصطحبتهما برفقة عدد كبير من أصدقائهما داخل حافلة خاصة مزينة، وقاما بغناء عدة أغنيات مبهجة، وتجنبت شام نشر أي صورة من الاحتفال الذي حضره المخرج طارق العريان، قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول صورة تظهر شام على مقربة من طليق والدتها ولكنها لا تنظر إليه وظهر طارق بملامح جادة متجنبا ابنة طليقته.

يذكر أن شام وجهت رسالة عتاب قاسية إلى طارق العريان بعد تداول أول صورة له برفقة نيكول سعفان، مؤكدة أنها وصفته سابقا بالعمود الفقري للعائلة، ولكنه قصم ظهر الأسرة!!

شام كتبت رسالة مطولة تعليقا على صورة قديمة جمعتها بوالدتها وشقيقها خالد وشقيقيها التوأم آدم وعلي وزوج والدتها السابق، وعلقت عليها قائلة: في هذه الصورة قبل عامين كتبت عيد ميلاد سعيد، لعمودنا الفقري لأنك كنت كذلك ولقد كسرنا لفترة طويلة بعد مغادرتك ليس لأنك حقا عمودنا الفقري.

أضافت شام: عمودنا الفقري الحقيقي وقلبنا وأنفاسنا وكل عضو في جسدنا كان وسيبقى أصالة، ولكن لأنك كنت عمودها الفقري اعتبرناك كذلك حينما كسرتها كسرتنا، لأننا نستمد قوتنا منها كللنا امتداد لكيانها ولا شئ بدونها.

تابعت: تركت جرحًا كبيرًا داخلنا فقط أطلب منك أن تتوقف عن تعريض هذه الندبة لمزيد من الجرح، دعها تتقبل واقع 14 عام التي أعطتها بسلام دون أي قيد أو شرط.