رحمة رياض تكشف موعد زفافها.. وبداية علاقتها بألكسندر علوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّ الثنائي رحمة رياض والكسندر علوم للمرّة الأولى على جمهورهما عبر الإعلام، من خلال برنامج “صباح الخير يا عرب” على شاشة mbc، حيث كشفا بعض تفاصيل بداية العلاقة بينهما والتي أدت إلى خطوبتهما أخيراً، بالإضافة إلى موعد حفل زفافهما المرتقب.

وقالت المطربة العراقية: “لم نحدد بشكل حاسم موعد حفل زفافنا، لكن قد يكون خلال الأشهر القليلة القادمة، وفيما يخص المكان الذي سوف يقام به حفل الزفاف فسنختار دولة يستطيع من خلالها جميع الضيوف أن يحضروا إليها، كما أن مصمم فستان زفافي سيكون زهير مراد”.

وأوضح خطيبها عارض الأزياء والممثل الأميركي من أصل عراقي: “حتى الآن لم نستقر على المكان الذي سوف نعيش فيه معاً بعد الزواج، فالعديد من خططنا لم تكتمل بشكل نهائي”.

وأضافت رياض: “كان لدينا رغبة في الإعلان عن خبر ارتباطنا بشكل مختلف، لكن نتيجة تسريب خبر الارتباط بشكل ما، قررنا التعجيل بالكشف عنه، وفي النهاية كل شيء يأتي في وقته المناسب، أما قصة حبنا فبدأت منذ ما يقارب الـ3 سنوات أو أكثر، وذلك من طريق الصدفة، حيث كان أول لقاء جمعنا هاتفياً وليس لقاء وجهاً لوجه”.

وتحدث علوم عن الجانب الفني في حياتهما: “الأغنية التي أحب الاستماع إليها لرحمة رياض فهي (وعد مني)، وأعمالي المقبلة لا تزال تحت الدراسة، وتحديداً بعد النجاح الذي تحقق في مسلسل (أم بديلة)”.