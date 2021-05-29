ممثلة تدعو إلى “إعفاء السارقين” بحجّة “تجريم الفقر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتُقدت الممثلة سينتيا نيكسون في المنصات الاجتماعية لاقتراحها على سلسلة متاجر “سي في اس” الصيدلانية إعفاء المحتاجين من تهمة السرقة من المتاجر عوضاً عن حبس البضائع مثل منظفات الغسيل وراء واجهات زجاجية، مدعيةً أنه “لا ينبغي محاكمة الفقراء”.

وغردت الممثلة السابقة والمرشحة السابقة لمنصب حاكم نيويورك يوم الخميس بأنها لاحظت أن متاجر “سي في اس” الصيدلانية المحلية بدأت في “حبس” البضائع الأساسية مثل منظفات الملابس.

وكتبت نيكسون: “نظراً لأن العديد من العائلات لا تستطيع تغطية نفقاتها في الوقت الحالي، لا يمكنني التفكير في أن الطريقة لحل مشكلة الأشخاص الذين يسرقون المواد الأساسية بدافع اليأس هي محاكمتهم”.

وجاء الردّ أن الحل ليس بالدعوة إلى السرقة وأنّ تلك المتاجر تقوم بعرض بضائعها وراء واجهات زجاجية منذ عّدة أعوام لردع اللصوص وسط إلغاء تجريم واسع النطاق لسرقة المتاجر.

وكانت نيكسون ترد على تغريدة أشارت إلى أن العديد من مرشحي مانهاتن ومايورال يقولون إنهم لن يحاكموا سرقة المتاجر لأنها “تُجرّم الفقر”.

ولفت أحد النقّاد الى أن تغريدة سينتيا تشير إلى مدى عدم زيارتها هذه المتاجر وأنها تعيش في عالم آخر وأنّ تغريداتها تلوّح بالفضيلة. وتعيش نيكسون في شقة تقدّر قيمتها بـ3.2 ملايين دولار مع زوجتها كريستين وأطفالهما الثلاثة.

وقبل إطلاق حملتها الفاشلة لتصبح حاكمة نيويورك في عام 2018، اشتهرت بشخصية ميراندا في سلسلة أفلام Sex and the City ومن المقرر أن تظهر في الفيلم الجديد من السلسلة الذي سيبثّ قريباً.وكانت حملتها الانتخابية تقدمية جداً وتضمنت سياسات مثل قوننة الماريجوانا وإصلاح السجون.

وجاء تعليقها على سلسلة متاجر “سي في اس” يوم الخميس في الوقت الذي حذّر فيه الحاكم أندرو كومو من تصاعد معدل الجرائم في مدينة نيويورك، والذي أصبح مرتفعاً جداً، وقال إن سكان نيويورك لم يعودوا يشعرون بالأمان، حيث ارتفعت حصيلة الجرائم بنسبة 30 في المئة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع عينه من العام الماضي حين ارتفعت السرقات بنسبة 70 في المئة. وحذّر كومو من أنها إذا لم تستقر قريباً، فسوف تعيق التعافي الاقتصادي لنيويورك من آثار جائحة كورونا.