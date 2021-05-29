"الحسد" يحرق جسد سلمى أبوضيف ويقطع شفاها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية سلمى أبوضيف معاناتها صحياً خلال الفترة الماضية، بعد أن تعرضت لـ3 وعكات صحية خلال أقل من شهر.

ورجحت سلمى أبوضيف أن يكون "الحسد" هو السبب نتيجة نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشرت سلمى أبوضيف عبر خاصية ستوري على تطبيق "أنستقرام" أنها تعرضت لحروق بالليزر في جميع أنحاء جسمها قائلة: "في غضون أسابيع، تعرضت لحروق الليزر في جميع أنحاء الجسم، وشفتي قطعت أثناء إجراء عملية جراحية لضرس العقل، وقبل شهر كان أجريت عملية منظار داخلي للقرحة".





وأضافت سلمى: "ليس لدي ما أقوله سوى الحمد لله و(قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.. ومن شر حاسدا إذا حسد) الحمد لله الحمد لله".

ونشرت سلمى صورة شفاهها المصابة، كما نشرت سورة "الفلق"، وكتبت عبر حسابها على "أنستقرام": "الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل شيء".

وأشارت إلى أن بعض الأشخاص قد يحكموا على حياة الآخرين من خلال صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي،: "لا تحكم أبدًا على الأشخاص فقط من صورهم التي لا تعرف ما يمرون به، شكرًا".

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبوضيف، مشاركتها في بطولة إحدى حكايات "إلا أنا"، والتي حملت عنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، أحمد خالد صالح، وخالد أنور.



