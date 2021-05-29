"حطالي روج" بين مايا دياب ومحمود الليثي.. تعاون لبناني مع الشعبي المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الفنانة مايا دياب أغنية دويتو مع المطرب محمود الليثي بعنوان "حطالي روج"، وهي تجربة جديدة تضاف إلى رصيد مايا والتي تفضل التجديد والاتجاه لكل ما هو مختلف.

صاحب فكرة هذا الديو كان المنتج حمدي بدر، والأغنية كتبها ملاك عادل ومن ألحان محمود الليثي وتوزيع إسلام شيبسي، ويتم تصوير الكليب حالياً في بيروت.



مايا لديها أكثر من تجربة في تقديم أغاني الديو أشهرهم مع رامي عياش، زياد برجي، جيسون ديرولو، وكذلك الليثي الذي قدم من قبل مع بوسي أغنية "ألو ألو، من إنتاج Craft Media، هذا بخلاف تقديم دويتوهات مع نجوم آخرين سواء في أعمال سينمائية او أغاني منفردة.





على صعيد آخر تعمل شركة Craft Media ومايا دياب علي عدد من الأغاني مع أشهر الشعراء والملحنين في الوطن العربي، منهم عزيز الشافعي، حيث سجلت مايا أغنية من كلماته وألحانه وسيتم تصويرها وطرحها قريباً.