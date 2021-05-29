شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى مخرج مسرحية "ليلة من ألف ليلة" لـ يحيى الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاختيار على مجدى الهوارى ليكون مخرجًا لمسرحية "ليلة من ألف ليلة"، الذى يعيد تقديمها الفنان الكبير يحيى الفخرانى على خشبة مسرح القطاع الخاص بعد تقديمها على خشبة المسرح القومى من إخراج الراحل محسن حلمي وأفادت مصادر مؤخرًا لـ"الخليج 365" أن من المرشحين للبطولة الفنان محمد الشرنوبي والمطربة جنات ومحمد التاجى.

هذه ليست المرة الأولى التي يعيد فيها النجم يحيي الفخراني أعماله المسرحية وينقلها من مسرح الدولة لمسرح القطاع الخاص فقد أعاد من قبل مسرحية "الملك لير" فبعدما قدمها علي المسرح القومي من إخراج المخرج الكبير الراحل أحمد عبد الحليم أعاد تقديمها مرة أخري بالمخرج مجدى الهوارى في مسرح القطاع الخاص .

مسرحية "ليلة من ألف ليلة" من تأليف بيرم التونسي ولحنها أحمد صدقى فى العصر الذهبى لفن الأوبريت، وتدور قصتها حول الشحات (يحيى الفخراني) الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع، حيث يتولى الخليفة الحكم في سن صغيرة بعد مقتل أبيه، ويقع الخليفة في حب ابنة الشحات، يتنكر الخليفة في شخصية ابن الجنايني وتقع الفتاة في حبه دون أن تعرف حقيقة منصبه الكبير، وفي المقابل تتعرف زوجة الوزير وهي امرأة لعوب على الشحات دون أن تعلم حقيقته وحقيقة وضعه المادي والاجتماعي، حيث تنخدع في ملابسه المهندمة التي كان زوجها الوزير قد أعطاها له من قبل.