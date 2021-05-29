شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "حلم" يتناول قضايا المصريين فى خان الخليلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسلسل "حلم" حكايات المصريين ويركز على القيم الإيجابية والهادفة والتى تبنى وتغرز معانى قيم كل أسرة مصرية، وتدور الأحداث فى منطقة خان الخليلي، فى إطار درامى مشوق، حيث بدأ المخرج حسنى صالح فى تحضيرات العمل ويعقد جلسات عمل خلال الفترة الحالية مع فريق المسلسل استعدادًا لانطلاق التصوير.

مسلسل "حلم" بطولة محمد رياض، ونضال الشافعي، صابرين، ووفاء عامر، وكمال أبو رية، وأنوشكا، ومدحت تيخة، ورشا الخطيب، وياسمين جمال ومحمود الجابري وسميرة عبد العزيز وشريف خير الله وعمر زهران، ومن إخراج حسني صالح.

وكانت آخر أعمال المخرج حسنى صالح مسلسل "بت القبائل"، بطولة كلاً من عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع محمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، عمرو درويش، والنجم الصاعد هيثم نجم.

ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل، مسلسل "بت القبايل" من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.