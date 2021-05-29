شكرا لقرائتكم خبر عن قصة "أمك حامل" التى رددها بيومى فؤاد مرتين فى مسلسل وفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردد النجم بيومى فؤاد، كلمة "أمك حامل" مرتين، بشكل كوميدى المرة الأولى فى مسلسل "الكبير أوى" والمرة الثانية في فيلم "ماما حامل"، وتحولت إلى كوميكس ومادة خام للكوميديا والفكاهة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأول مرة رددها "بيومى فؤاد" في مسلسل الكبير أوى، وكان يجسد شخصية الدكتور ربيع ويخبر الكبير "أحمد مكى" بحمل والدته بعد زواجها من فزاع "هشام إسماعيل" حيث قال له: "يا كبير.. أمك حامل"، وفر مسرعًا وهو يضحك.

وثانى مرة قالها بيومى فؤاد في فيلم "ماما حامل" عندما يبلغ ولديه "حمدى الميرغنى ومحمد سلام" بحمل ولدتهما "ليلى علوى" قائلا:" أمك حامل".

وتجسد ليلى علوي دور أم للفنانين حمدي المرغني ومحمد سلام، وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى في إطارمن الكوميديا الاجتماعية، وتم تصوير بعض مشاهده بمنطقة "استديو المغربى".

وتدور الأحداث حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت، نانسى صلاح، وهدى الأتربي، وسامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين.