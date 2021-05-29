"اللهم هوّن عليها الوجع".. ليلى زاهر تدعو بالشفاء لدلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

دعت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، بالشفاء العاجل للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز والتي تعاني صحيا منذ فترة بأحد المستشفيات.

ونشرت "ليلى"، صورة لـ"دلال"، عبر خاصية "ستوري" بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقما، اللهم هوّن عليها وجعها وأزح عنها الألم وارزقها الصحة والعافية".

وكان الإعلامي رامي رضوان، أعلن قبل نحو أسبوع عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، سلبية مسحة حماته الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا.

وكشف رضوان، يوم الثلاثاء الماضي، في برنامجه "مساء dmc"، أنها "مازالت في العناية المركزة، حيث أنها في مرحلة أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة للغاية، لذلك هي تأخذ بعض الأدوية كي تتعافى"، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وغابت الفنانة دلال عبد العزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الجاري، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.