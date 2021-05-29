كمال عبد العزيز يعلن خطبة ابنته "نور" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن مدير التصوير السينمائي كمال عبد العزيز، خطبة ابنته نور على شاب يُدعى فاروق، اليوم السبت الموافق 29 مايو الجاري.

ونشر كمال صورة ابنته مع خطيبها، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق عليها: "صورة بنتي نور وخطيبها فاروق ربنا يسعدهم".

وترأس كمال عبدالعزيز مؤخرا لجنة تحكيم مهرجان أفلمها، في الدورة الأولى، بعضوية: المخرج أحمد عاطف، والكاتب عبدالرحيم كمال والفنانة درة.

وشارك كمال في العديد من الأعمال السينمائية، أبرزها: "بونو بونو، بلية ودماغه العالية، إسماعيلية رايح جاي، رجل مهم جدًا، لحم رخيص، ضحك ولعب وجد وحب" وغيرها.