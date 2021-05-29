محمد صبحي يكشف عن صور نادرة تجمعه مع المليجي والدقن والشوربجي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمد صبحي، عن صور نادرة تجمعه مع الفنانين محمود المليجي وتوفيق الدقن، وهناء الشوربجي.

ونشر صبحي، الصور عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "مع محمود المليجي وتوفيق الدقن وهناء الشوربجي، كواليس مسرحية (انتهى الدرس يا غبي) 1975".

"انتهى الدرس يا غبي" هي مسرحية كوميدية، وعُرضت عام 1975، وشارك في بطولتها محمد صبحي وهناء الشوربجي ومحمود المليجي وتوفيق الدقن، ومن تأليف لينين الرملي وإخراج السيد راضي.

ودارت أحداث هذه المسرحية حول الدكتور فريد (محمود المليجي) الذي يكتشف جزء في مخ الإنسان يساعد على الذكاء إذا أجريت فيه عملية من خلال القفا وتساعده في ذلك ابنته نبيلة (هناء الشوربجي) فتأتي بشخص متخلف عقليا يدعى سطوحي (محمد صبحي) فيجدوه في غاية الغباء فيراهن دكتور فريد زميله الدكتور شفيق (توفيق الدقن) على العملية ولكن بعد العملية وجدوا أن سطوحي ما زال متخلف وبعد أن يترك دكتور شفيق المنزل يجدوا سطوحي قد زادت نسبة ذكائه فيعلموه العربية والحساب والإتيكيت فيعترف لنبيلة بحبه لها وبعدها يترك المنزل لمدة سنة ليعود لهم إنسان جديد.

جدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي، روى في وقت سابق موقف جمعه مع الفنان الراحل محمود المليجي خلال كواليس مسرحية (انتهى الدرس يا غبى)، قائلا: "موقف لا يمكن أنساه في كواليس مسرحية (انتهى الدرس يا غبي)، كنت وقتها عايز أضيف جملة أو أضيف إفيه يضحك بس كنت محرج جداً من أستاذ محمود المليجي إني أزود في كلامي وهو موجود فكنت بسكت".

وأضاف: "مرة دخل الأوضة عندي وقالي بعنف وبطريقته المعروفة، أنت بتكون عايز تقول حاجات وبتسكت ليه، كاتم اللي جوّاك ليه يا ابني، إحنا ماشيين، إحنا دلوقتي موجودين عشانكم، أنت اللي لازم تطلع، قول اللي في نفسك، بكيت وقتها وحضنته، لا يمكن أنكر أننا نتاج هذا الجيل العظيم".