روجينا تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة روجينا تلقيها الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، اليوم.

ونشرت روجينا، صورة لها أثناء تلقيها لقاح كورونا، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "الحمدلله الجرعة الأولى من اللقاح".

وعرض للفنانة روجينا مسلسل "بنت السلطان"، في السباق الرمضاني الماضي 2021، من بطولة باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور في إطار درامي اجتماعي تشويقي.