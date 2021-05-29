فن ومشاهير

روجينا تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة روجينا تلقيها الجرعة الأولى من لقاح فيروس المستجد، اليوم.

ونشرت روجينا، صورة لها أثناء تلقيها لقاح كورونا، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "الحمدلله الجرعة الأولى من اللقاح".

وعرض للفنانة روجينا مسلسل "بنت السلطان"، في السباق الرمضاني الماضي 2021، من بطولة باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور في إطار درامي اجتماعي تشويقي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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