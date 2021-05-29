حسن الرداد يستعيد ذكرياته مع والدته وحماه.. وهنا الزاهد تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعاد الفنان حسن الرداد، ذكرياته مع والدته الراحلة السيدة فادية الرداد، وحماه الفنان الكبير الراحل سمير غانم، بصورة تجمعهما معًا.

ونشر الرداد، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وحرصت الفنانة هنا الزاهد التعليق عليها، قائلة: "ربنا يرحمهما يا رب".

ورحلت السيدة فادية الرداد والدة الفنان حسن الرداد، في يناير 2021 ، وأعلن "الرداد" وفاتها عبر حسابه على فيسبوك، قائلاً: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي أطيب وأحن أم في الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا ماما و سلامي لبابا وفادي، وإن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة بإذن الله".

فيما رحل الفنان سمير غانم، عن عالمنا عن عمر ناهز الـ84 عاما مساء الخميس 20 مايو، وتم دفنه عقب صلاة الجنازة عليه ظهر يوم الجمعة 21 مايو، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، وعانى من خلل في وظائف الكلى، ونقل على أثرها لغرفة العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من نجوم الفن.

يذكر أن الفنان حسن الرداد متزوج من الفنانة إيمي سمير غانم ابنة الفنان الكبير الراحل سمير غانم.