بسبب شريف دسوقي.. مصطفى درويش يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان مصطفى درويش رسالة للمنتجين والمخرجين والمؤلفين بعد وعدهم للفنان شريف دسوقي بعد شفائه تماما، بالمشاركه في أعمالهم.

ونشر "درويش" صورة للفنان شريف دسوقي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، علق :"رجاء وهنشوف البوست ده بعد سنة ونفتكر كلنا، ياريت بس الأساتذة كلها من منتجين ومخرجين ومؤلفين ما ينسوش وعدهم لشريف الدسوقي بعد ما يخرج، ياريت ننفذ الكلام ما يبقاش تعاطف وقتي وننسى".

وأضاف :"تقوم بالسلامة يا سبعبع وكلنا في ضهرك متقلقش".

وخضع الفنان شريف دسوقي لجراحة بتر قدمه، منذ أيام.

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحقق شريف دسوقي نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2020 من خلال تجسيده شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف الدسوقي فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي