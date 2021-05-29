"بكاء وزغاريد".. لقطات من حفل زفاف ابنة كاملة أبوذكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت المخرجة كاملة أبو ذكري، مساء أمس الجمعة، بزفاف ابنتها أُبية الشيمي على الشاب عمر مجدي، في مدينة الجونة.

وظهرت "أبوذكري" في بعض الصور وهي تبكي من فرحتها خلال حفل الزفاف. كما ظهرت الفنانة هالة صدقي وهي تطلق " الزغاريد" احتفالا بالعروس. ورقصت العروس مع والدتها التي ارتدت فستانا يشبه ملابس العروس.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن أبرزهم دُرة وزوجها هاني سعد، وهالة صدقي، وخالد النبوي، ومصطفى درويش، ومؤلفا مسلسل "بـ100 وش" عمرو الدالي وأحمد وائل وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال كاملة أبو ذكري مسلسل "بـ100 وش" في رمضان 2020، وهو من بطولة آسر ياسين، ونيللي كريم، ومصطفى درويش وغيرهم، وإنتاج جمال العدل.