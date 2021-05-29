بالصورة: كيت ميدلتون تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - مايو - 2021 5:53 مساءً

تلقت كيت ميدلتون الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من مرض “كوفيد-19″، وأشادت بكل من شارك في إطلاق برنامج التطعيم بالمملكة.

وأوضحت دوقة كامبريدج (39 عاما) عبر حسابها في “تويتر” أنها تلقت الجرعة الأولى مع زوجها في متحف العلوم، وهو معلم سياحي بارز ليس بعيدا عن منزلها في غرب لندن، مضيفة: “أنا ممتنة للغاية لكل من لعب دورا فى عملية التطعيم.. شكرا على كل ما فعلتموه”.

يذكر أن السلطات البريطانية تقدم حاليا اللقاح الواقي من مرض “كوفيد-19” لأي مواطن بريطاني يبلغ من العمر 30 عاما أو أكثر، وقد تلقى حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاح 38,8 مليون شخص، بحسب “رويترز”.