مايا دياب تغني لـ محمود الليثي “حطالي روج”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: سجلت النجمة اللبنانية مايا دياب أغنية دويتو مع المطرب محمود الليثي بعنوان ” حطالي روج ” وهي تجربة جديدة تضاف إلى رصيد مايا الشهير والتي تفضل فيه التجديد والاتجاه لكل ما هو مختلف فما تقدمه.

صاحب فكرة هذا الديو كان المنتج حمدي بدر صاحب شركة Craft Media المنتجة للعمل، الذي كتبه ملاك عادل وألحان محمود الليثي توزيع اسلام شيبسي، ويتم تصوير الكليب حالياً في بيروت.

مايا لديها أكثر من تجربة في تقديم أغاني الديو أشهرهم مع رامي عياش، زياد برجي، جيسون ديرولو، وكذلك الليثي الذي قدم من قبل مع بوسي أغنية ” الو الو ” وهو من انتاج أيضا Craft Media، هذا بخلاف تقديم دويتوهات مع نجوم آخرين سواء في أعمال سينمائية او أغاني منفردة.

على صعيد آخر تعمل شركة Craft Media ومايا دياب علي عدد من الأغاني مع أشهر الشعراء والملحنين في الوطن العربي، منهم عزيز الشافعي حيث سجلت مايا أغنية من كلماته وألحانه وسيتم تصويرها وطرحها قريباً.