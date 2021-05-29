أليكس رودريغيز يعاود التواصل مع الفتاة التي خان جنيفر لوبيز معها فور انفصالهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: يُزعم أن أليكس رودريغيز تواصل مع نجمة Southern Charm ماديسون ليكروي فور انفصاله عن جينيفر لوبيز.

ودارت إشاعات حول علاقة أليكس وماديسون منذ آذار (مارس) بينما كان لا يزال مخطوباً للوبيز، لكنهما نفيا إقامة علاقة مع بعضهما.

وقال مصدر لصحيفة “الصن” البريطانية أنه بعد فسخ خطوبته مع جينيفر تواصل أليكس مع ماديسون التي قامت بتجاهله.

وردّ متحدث باسم أليكس: “لست متأكداً من الذي يتطلع إلى الاستفادة من هذه الأنواع من الإشاعات والقصص الكاذبة. هي غير صحيحة من الناحية الواقعية. أليكس مشغول بالتركيز على أعماله وعائلته”.

ويزعم المصدر أن أليكس “أراد مؤخراً حضور بطولة غولف في ساوث كارولينا الأسبوع الماضي لأنه كان يعلم أنها ستكون هناك وكان لديه بعض الأصدقاء هناك أيضاً، لذلك كان عذراً جيداً لتواجدهما في المكان عينه”.

وانتشرت إشاعات في شباط (فبراير) مفادها أنّ أليكس قام بخيانة خطيبته مع ماديسون، بحسب اعترافات الأخيرة. وبحلول منتصف نيسان (أبريل)، أنهت جينيفر وأليكس علاقتهما العاطفية رسمياً، والتي بدأت في عام 2017.

واستأنفت جينيفر منذ ذلك الحين علاقتها بالممثل بن أفليك.