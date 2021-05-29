مايلز تيلر يتعرض للضرب في مرحاض مطعم.. ما السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض نجم “Whiplash” الممثل مايلز تيلر للضرب المُبرِح في مطعم فاخر بمدينة هاواي، خلال موعد غداء مع زوجته يوم الأربعاء، وذلك من قِبل مُنظِّم حفلات زفاف قال إن الممثل مدين له بأموالٍ.

وأخبرت مصادر في الشرطة موقع “TMZ” بأنَّ النجم البالغ من العمر 34 عاماً، كان في حمام مطعم يُدعى “مونكي بود كتشن” (Monkeypod Kitchen) عندما واجهه رجل ولكمه في وجهه.

وقال الموقع، نقلاً عن شهود عيان للواقعة، إن الممثل شُوهد بعد الواقعة مباشرةً في حالة غضب، وهدد بمقاضاة الشخص المعتدي، ثم غادر هو وزوجته كيلي المطعم بسرعة، فيما لم يظهر على أيٍّ من الرجلين أيّ شيء يشي بجروح خطيرة جرَّاء المشاجرة.

وتزعم المصادر أن الرجل المعتدي يعمل مُنظِّم حفلات زفاف، حيث اتهم مايلز بأنه مدين له بمبلغ 60 ألف دولار، مقابل خدمات كان قد قدَّمها له في حفل زفاف الممثل عام 2019.

في السياق نفسه، أكد مسؤولو الشرطة أن الحادث وقع مساء الأربعاء، ولم يتم القبض على أحد، لكنهم لا زالوا يحققون.

ومن جهته لم يُعلِّق تيلر بعدُ على تلك الأنباء، بحسب تقرير TMZ.