“سويا لا يمكن ايقافنا”.. تامر حسني يتلقى رسالة خاصة من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تلقى النجم المصري تامر حسني رسالة شكر وتقدير من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، على المجهود الذي بذله إلى جانب عدد من شباب الهلال الأحمر المتطوعين والمتبرعين في مصر لدعم الشعب الفلسطيني بوجه الجرائم الاسرائيلية التي ترتكب في حقهم من خلال تأمين المساعدات للمصابين والجرحى.

ونشرت الصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، فيديو يتضمن رسائل شكر من قبل مسؤولين في الجمعية موجهة للفنان تامر حسني على مشاركته في دعم الحركة الدّولية من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري.

وأرفقت الصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الفيديو بتعليق جاء فيه: “لهجتنا وحدة.. قضيتنا وحدة.. كلنا واحدشكرا للفنان تامر حسني لكل ما قدمه من أجل دعم صمود شعبنا الفلسطيني. سويا لا يمكن ايقافنا”.

من جانبه أعاد تامر حسني نشر الفيديو عبر صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك” وعلّق عليه قائلًا: “كل الشكر لكم انتم يا اغلى الناس ، انتم أهلي وفي قلبي و في قلب كل مصري و عربي ، لا شكر على واجب”.