الدراما المصرية تدخل عصرا مختلفا.. "المتحدة" تكشف هيكلها الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمصر، مؤتمرا صحفيا، السبت، للإعلان عن تشكيل مجلس إدراتها الجديد، وملامح المرحلة القادمة

عقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمصر ،مؤتمرا صحفيا السبت، للإعلان عن تشكيل مجلس إدراتها الجديد وملامح المرحلة المقبلة في الإنتاج الدرامي.

أقيم المؤتمر تحت شعار "5 سنوات من التطوير" وأعلن خلاله عن الهيكل الإدراي الجديد للشركة المتحدة، إذ تولى حسن عبدالله رئيس مجلس الإدارة، أما الأعضاء فهم عمرو الفقي، تامر مرسي، أشرف سالمان، الدكتور محمد سمير، محمد السعدي.

وكشفت "المتحدة" خلال المؤتمر الصحفي عن توسيع قاعدة المشاركة مع المنتجين لتشمل أكبر عدد من الأعمال الدرامية على مدار العام.





وأكدت المتحدة في المؤتمر الصحفي إنه سيتم توزيع الإنتاج الدرامي على مدار العام وليس فقط شهر رمضان، كذلك العمل على إعادة إنتاج الأشكال الدرامية المختلفة المكثفة مثل حلقات السباعيات وإنتاج أعمال 15 حلقة.

وسيتم تطوير الدراما من خلال المنظومة الجديدة للإنتاج وضبط الأسعار، ويتم التعاون مع شركات الإنتاج داخل السوق المصري والشركات هي "العدل الجروب، شركة سيل ميديا، شركة الجابري، شركة آرت ميكر، روزناما، طارق الجنايني، ماجنوم، ميديا هب".

كما أعلنت المتحدة نيتها للتوسع في السوق وطرح أسهم الشركة في البورصة المصرية، وتقديم مجموعة من الجوائز التي تهدف لدعم صناعة الدراما.





الجائزة الأولى ستكون في مجال سيناريو الدراما التلفزيونية وتحمل اسم الكاتب الراحل صالح مرسي، وجائزة تأليف دراما الطفل وتحمل اسم الإعلامية أبلة فضيلة، فيما تحمل جائزة قصص الأطفال اسم الكاتبة الكبيرة نعم الباز، وجائزة الرواية المطبوعة ستحمل اسم الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد.

يشار أن عدد كبير من نجوم الفن والإعلام حرصوا على حضور المؤتمر الصحفي الخاص بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مثل الفنانة لبلبة، خالد الصاوي، لميس الحديدي، أشرف زكي، عصام السقا وعدد كبير من رؤساء تحرير الصحف والمجلات