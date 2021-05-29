تأجيل محاكمة عمرو أديب في قضية سب محمد رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت محكمة جنح الشيخ زايد في مصر، تأجيل محاكمة الإعلامي عمرو أديب في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان، لجلسة 12 يوليو.

وكان رمضان اتهم الإعلامي عمرو أديب بالسب والقذف وطالبه بتعويض مالي 100 ألف جنيه، بعد هجوم أديب عليه في إحدى حلقات برنامجه "الحكاية".

وجاءت الواقعة عقب نشر رمضان لفيديو "الفلوس"، عقب صدور حكم قضائي ضده لصالح الطيار أشرف أبواليسر صاحب الأزمة الشهيرة، والذي يلزم محمد رمضان بسداد 6 ملايين جنية.





وعلى إثر ذلك، شن أديب هجوما لاذعا ضد رمضان وقال إنه "أصبح عدو نفسه ولو محدش رباك يا محمد، أنا هربيك".

لم يقبل الفنان محمد رمضان هذا الهجوم العنيف، وقرر أن يلجأ للقضاء، وقام الدكتور أحمد الجندي المحامي، وكيل محمد رمضان باتهام الإعلامي عمرو أديب باستغلال مهنته كإعلامي ومقدم برامج، ومخالفة ميثاق العمل وسب وقذف رمضان خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر".